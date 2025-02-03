Около 4 тыс. школьников Татарстана узнали о медицинских профессиях на дне открытых дверей в больницах

Фото: предоставлено КГМУ

На фестивале «Ак халатлы фәрештәләр — Ангелы в белых халатах» около 4 тыс. школьников и студентов колледжей Татарстана получили возможность познакомиться с медицинскими профессиями. Мероприятие прошло в больницах республики и в ведущих клиниках Казани, что позволило участникам окунуться в атмосферу будущей профессиональной деятельности.

В рамках Дня открытых дверей 3157 учащихся посетили Центральные районные больницы Татарстана, а 846 человек ознакомились с работой клиник Казани. В фестивале участвовали 45 районных больниц, 4 ведущие клиники, а также образовательные учреждения, такие как Институт фармации и Медико-фармацевтический колледж Казанского ГМУ.

предоставлено КГМУ

Организаторами фестиваля выступили Казанский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения Татарстана и другие учреждения. Основная цель мероприятия — дать школьникам возможность узнать о медицинских профессиях на месте их будущей работы, что помогло многим из них определиться с выбором специальности.



В этом году фестиваль предложил новинку: школьники смогли посетить фармацевтическое производство компании ООО «Нанофарма Девелопмент». Участники узнали о профессии фармацевта и провизора, а также увидели лаборатории и производственные помещения.



Анастасия Фартыгина