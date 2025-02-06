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СМИ: дело Павла Дурова может дойти до суда только через год

09:10, 06.02.2025
СМИ: дело Павла Дурова может дойти до суда только через год
Фото: скриншот из видео «Полное интервью Павла Дурова Такеру Карлсону на русском языке!» с канала «Такер Карлсон»

Согласно информации, полученной порталом Wired от представителя прокуратуры Мейлис де Рек, дело сооснователя «Телеграма» Павла Дурова, задержанного во Франции, может быть рассмотрено в суде не ранее чем через год.

В ходе беседы де Рек подчеркнула, что обсуждать детали возможного мирового соглашения с властями пока преждевременно, в связи с чем Дуров, вероятно, «застрял во Франции» на длительный срок, что ставит «Телеграм» в неопределенное положение.

Дуров был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже и впоследствии ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании мессенджера для незаконных транзакций. В данный момент он находится под судебным надзором и обязан периодически посещать полицейский участок, а также не имеет права покидать территорию Франции.

Анастасия Фартыгина

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