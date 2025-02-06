СМИ: дело Павла Дурова может дойти до суда только через год

Согласно информации, полученной порталом Wired от представителя прокуратуры Мейлис де Рек, дело сооснователя «Телеграма» Павла Дурова, задержанного во Франции, может быть рассмотрено в суде не ранее чем через год.

В ходе беседы де Рек подчеркнула, что обсуждать детали возможного мирового соглашения с властями пока преждевременно, в связи с чем Дуров, вероятно, «застрял во Франции» на длительный срок, что ставит «Телеграм» в неопределенное положение.

Дуров был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже и впоследствии ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании мессенджера для незаконных транзакций. В данный момент он находится под судебным надзором и обязан периодически посещать полицейский участок, а также не имеет права покидать территорию Франции.



Анастасия Фартыгина