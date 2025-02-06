Госдума разработает законопроект о медосвидетельствовании прибывших иностранцев

Фото: Мария Зверева

Госдума России готовит законопроект, который введет обязательное медицинское освидетельствование для иностранных граждан, приезжающих в страну. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Володин подчеркнул, что новые законодательные инициативы касаются медицинских проверок для иностранных граждан и подчеркнул важность этого шага для обеспечения здоровья населения.

Помимо этого, в парламенте ожидают поступления предложений от правительства России, касающихся регулирования трудовой миграции и упрощения въезда для семей трудовых мигрантов.

Спикер Госдумы акцентировал внимание на необходимости совершенствования миграционной политики, заявив, что это должно стать приоритетом для всех, кто отвечает за контроль миграционных процессов в стране.

Напомним, что в России на данный момент находятся около 670 тыс. нелегальных мигрантов. Примерно половина из них — женщины и дети, сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.



Анастасия Фартыгина