В России могут ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним

Фото: Анастасия Фартыгина

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов инициировал предложение о запрете продажи эзотерических товаров детям до 18 лет, направив обращение главе Минпромторга Антону Алиханову. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Это решение обусловлено растущим спросом на эзотерику и участившимися случаями негативного влияния таких товаров на несовершеннолетних.

Чернышов подчеркнул, что с 2024 года спрос на эзотерические товары увеличился на 34%, а объем рынка эзотерических услуг достиг 2,4 трлн рублей — это в 19 раз превышает объем рынка психологических услуг. В частности, наблюдается резкое увеличение продаж таких предметов, как стеклянные шары (+146%), шаманские бубны (+95%) и куклы вуду (+66%).

По мнению депутата, такая тенденция представляет особую опасность для детей и подростков, чья психика может быть легко подвержена манипуляциям. Он подчеркнул, что инициатива не направлена против веры или увлечений, а является мерой по защите несовершеннолетних от возможного вреда и мошенничества.

— Эзотерика стала инструментом манипуляции, что часто приводит к трагическим последствиям, — заявил Чернышов.

Напомним, что за 2024 год россияне потратили на тарологов и гадалок 2,4 трлн рублей. В Госдуме считают, что эзотерические услуги по экономическим последствиям более опасны, чем другие виды мошенничества.

Анастасия Фартыгина