«Шизотерика»: за 2024 год россияне потратили на тарологов и гадалок 2,4 трлн рублей

В Госдуме считают, что эзотерические услуги по экономическим последствиям более опасны, чем другие виды мошенничества

Фото: Реальное время

В разработке — законопроект о маркировке эзотерического контента

Законопроект о запрете рекламы услуг тарологов рассмотрят в ближайшие два-три месяца, заявил его автор — зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

На пресс-конференции он привел данные о том, что 72% россиян поддерживают инициативу.



— Вопрос действительно назрел, — заявил депутат.

По информации Андрея Свинцова, за 2024 год россияне потратили 2,4 трлн рублей на услуги экстрасенсов, гадалок, ведьм, астрологов и тарологов. На последних приходится около 1—2% от общего объема.

— Карты Таро я видел один раз — сам не поленился и сделал расклад Таро себе в прямом эфире. Конечно, я ни копейки за это не заплатил. Мне было интересно, как мошенники обманывают наших граждан, — поделился он опытом. — Я на себе это проверил, увидел, что это чистейшей воды мошенничество.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике уточнил, что вето на рекламу тарологов — это только первый этап борьбы с подобными мошенниками. И речь идет не о запрете самих карт и процесса гадания — если оно проходит в развлекательном формате.

— Но если мошенники из этого делают «промышленный» бизнес — то есть это не какой-то стартапчик, это уже мощный промысел, который по экономическим последствиям может даже более опасен, чем другие виды мошенничества, которые процветают в нашей стране, — предупредил Андрей Свинцов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также у него в разработке находится законопроект, который будет обязывать любое СМИ и блогеров при размещении подобного контента помечать его плашкой — по аналогии, как сейчас помечают сцены курения и насилия в фильмах.

— Данный контент является развлекательным, доверия ему ноль, — привел он пример, как может выглядеть такая плашка. — То есть каждый гражданин должен понимать, что это развлечение. Речь не о том, что мы запрещаем об этом говорить.

Еще одна инициатива — это лицензирование разного рода народных целителей. «Реальное время» писало, что подобный реестр уже существует в Башкирии. В список включены семь специалистов, получивших официальное разрешение на занятия народной медициной. Согласно данным регионального Минздрава, реестр включает специалистов, практикующих траволечение, костоправство, йоготерапию, акупунктуру и другие подобные методы. Разрешения на занятия народной медициной выдаются в Башкирии с 2019 года, однако в единый официальный реестр их собрали впервые. На данный момент аналогичных открытых списков в других регионах страны нет.

«Человек получает не консультацию, а вводится в заблуждение»

Говоря о маркировке контента, Андрей Свинцов напомнил о популярном шоу «Битва экстрасенсов», которое, по его мнению, тоже нужно обязательно помечать. Победитель одного из сезонов, президент фонда содействия развитию социально значимых проектов Максим Левин поддержал инициативу о запрете рекламы тарологов:

— Люди из сферы эзотерики в интернете никак не представляются лично, скрываются, дают для оплаты подозрительные карты. Это именно шизотерика, от которой необходимо избавляться всеми возможными способами.

Люди, доверившиеся гадалкам и тарологам, нередко подвергаются манипуляциям, уверен Максим Левин.

— Человеку рассказывают страшные вещи, в которые он начинает верить. Это касается даже диагнозов. Человек получает не консультацию, а вводится в заблуждение. Специалист должен успокоить человека, но этого не происходит, — заявил он.

«Мы вынуждены судить всевозможных шарлатанов скучным Уголовным или Административным кодексом»

Инициативы о запрете рекламы тарологов и маркировке подобного контента в СМИ не самые жесткие. В октябре прошлого года депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал полностью запретить деятельность магов и экстрасенсов, а также сделать ее уголовно наказуемой.

После этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что экстрасенсы, маги, колдуны заслуживают самого жесткого наказания, причем судить их надо с учетом отягчающих обстоятельств: «Очень много людей лежит на кладбищах, решивших лечить рак волшебством, а не операцией. Поэтому каждая ведьма должна отправляться в острог на дополнительные пять-шесть лет».

— К сожалению, замечательное практическое пособие «Молот ведьм» несколько устарело, и мы вынуждены судить всевозможных шарлатанов, называющих себя волшебниками и ведьмами, скучным Уголовным или Административным кодексом, — пояснил Виталий Милонов.

Дарья Пинегина