Банк России опубликовал курс валют с 6 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 6 февраля. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился в цене на 0,48 рубля, евро повысился на 0,24 рубля, цена юаня опустилась на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 98,06 рубля;
- евро — 102,92 рубля;
- юань — 13,25 рубля.
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