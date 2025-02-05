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Банк России опубликовал курс валют с 6 февраля

20:46, 05.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 6 февраля
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 6 февраля. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 0,48 рубля, евро повысился на 0,24 рубля, цена юаня опустилась на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 98,06 рубля;
  • евро — 102,92 рубля;
  • юань — 13,25 рубля.
Анастасия Фартыгина

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