Режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» хочет экранизировать биографию Маяковского

Однако конкретных деталей он пока не раскрывает

Фото: Максим Платонов

Режиссер Феликс Умаров, известный своей работой над фильмом «Пророк. История Александра Пушкина», выразил надежду на экранизацию биографии Владимира Маяковского. В интервью ТАСС он отметил, что творчество Маяковского его восхищает, а слог поэта, несмотря на прошедшие десятилетия, остается актуальным и современным. Умаров сказал, что следит за проектами, посвященными жизни и творчеству поэта, и не исключает возможности в будущем заняться подобным фильмом самостоятельно. Однако конкретных деталей он пока не раскрывает.

Репортаж о презентации книги Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского» читайте здесь.

Режиссер также подчеркнул, что увлекается биографическими сюжетами и неоднократно работал над сценариями, связанными с великими личностями. Однако он воздержался от раскрытия подробностей, пояснив, что эти идеи пока находятся в стадии разработки, а сама тема требует глубокой проработки и ответственного подхода.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Тем временем работа Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» готовится к выходу в широкий прокат. Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года, и создатели картины уже называют его масштабным проектом, который раскрывает жизнь великого русского поэта от юных лет в Царскосельском лицее до трагической дуэли. Фильм, в котором Пушкина сыграл Юра Борисов, включает в себя звездный актерский состав: Алена Долголенко в роли Натальи Гончаровой, Илья Любимов в образе Василия Жуковского, а также Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и другие.

Возможная экранизация жизни Владимира Маяковского также может стать значимым кинематографическим событием. Наследие поэта, его вклад в литературу и общественную мысль ХХ века продолжают вызывать интерес и споры. В разные годы о жизни Маяковского снимались документальные и художественные фильмы, но, по мнению экспертов, его биография заслуживает новой интерпретации. История революционного поэта, его бурная личная жизнь, поиски творческого пути и трагический финал могут стать основой для глубокого, драматического киноисследования.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова