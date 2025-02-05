«Татнефть» и «Туполев» обсуждают возможность мирного урегулирования спора

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение иска «Татнефти» к АО «Туполев» и Казанскому авиационному заводу им. С. П. Горбунова на сумму 5,6 млрд рублей до 5 марта. Стороны находятся в процессе обсуждения возможности мирного урегулирования спора через заключение мирового соглашения.

Во время заседания представитель «Туполева» предложил перенести разбирательство на май, чтобы согласовать условия соглашения. Он уточнил, что сумма и необходимость одобрения документа высшим руководством компании требуют дополнительного времени. Однако представители «Татнефти» выразили мнение, что откладывать процесс можно не более чем на месяц.

Прокуратура, выступающая третьей стороной в деле, поддержала идею мирного урегулирования конфликта. Кроме того, представитель «Туполева» подал ходатайство о переводе процесса в закрытый режим, указывая на наличие конфиденциальных данных, составляющих коммерческую тайну в проекте мирового соглашения.