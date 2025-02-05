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В Казани на проспекте Победы водитель Lada Largus врезался в отбойник — видео

17:28, 05.02.2025
В Казани на проспекте Победы водитель Lada Largus врезался в отбойник — видео
Фото: Дарья Пинегина

На проспекте Победы в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль «Лада Ларгус» врезался в отбойник, сообщил корреспондент «Реального времени».

Инцидент случился на разворотной петле рядом с торговым центром «Мега». В результате аварии никто не пострадал.

Анастасия Фартыгина

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