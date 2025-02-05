В Казани на проспекте Победы водитель Lada Largus врезался в отбойник — видео
На проспекте Победы в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль «Лада Ларгус» врезался в отбойник, сообщил корреспондент «Реального времени».
Инцидент случился на разворотной петле рядом с торговым центром «Мега». В результате аварии никто не пострадал.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.