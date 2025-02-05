Только 10% россиян справились с вопросами по школьной литературе

Еще 25% дали три правильных ответа из четырех

Фото: Динар Фатыхов

Лишь один из десяти россиян сумел правильно ответить на четыре вопроса по произведениям русской литературы, включенным в школьную программу. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам декабрьского опроса. Исследование проводилось методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Формат вопросов исключал вероятность угадывания: респонденты должны были самостоятельно дать ответ без вариантов выбора.

Наиболее узнаваемым персонажем стала Наташа Ростова из романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». О ее принадлежности к знаменитому произведению вспомнили 65% опрошенных. При этом каждый третий (35%) не смог связать героиню с книгой. Чаще всего правильный ответ давали респонденты в возрасте 45 лет и старше (73—77%), тогда как более половины (56%) граждан в возрасте 25—34 лет затруднились ответить.

Не менее сложным оказался вопрос о времени творчества Александра Пушкина. Более половины участников исследования (55%) не смогли вспомнить, в каком веке жил поэт. Наиболее осведомленными оказались люди 45—59 лет: 51% из них дали верный ответ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строки «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?» смогли идентифицировать 63% опрошенных, указав, что они принадлежат стихотворению Михаила Лермонтова «Бородино». Однако почти половина (47%) граждан в возрасте 25—34 лет не смогли вспомнить название произведения.

Наибольшие трудности вызвал вопрос о содержании поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Лишь 16% респондентов верно ответили, что главный герой Павел Чичиков никого не убивал, а его аферы носили экономический характер. В возрастной группе 18—34 года уровень знаний оказался еще ниже — только 7—8% дали правильный ответ, тогда как среди респондентов старше 45 лет доля знающих увеличилась до 21—22%.

По итогам исследования выяснилось, что полностью справились с заданиями лишь 10% россиян, еще 25% дали три правильных ответа из четырех. Однако 16% участников опроса не смогли ответить ни на один вопрос. Анализ результатов подтвердил гипотезу о том, что уровень знаний школьной литературы среди старшего поколения значительно выше. По мнению экспертов, переломным моментом стал распад СССР и реформа системы образования, после которой уровень подготовки заметно снизился.

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Екатерина Петрова