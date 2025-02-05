Глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату. Об этом он заявил на заседании расширенной коллегии СК РФ, пишет ТАСС.

— Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату, — отметил Бастрыкин.

В настоящее время конфискация имущества применяется в качестве наказания за ряд тяжких преступлений, таких как убийство, похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями. Расширение перечня преступлений, подпадающих под конфискацию, по мнению главы СК РФ, позволит более эффективно бороться с экономической преступностью и коррупцией.

Кроме того, глава Следкома предложил предоставить следователям право накладывать неотложный арест на имущество при расследовании коррупционных дел.

Также Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам, не достигшим 21 года.



Рената Валеева