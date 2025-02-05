Аэропорт Казани вошел в топ-10 самых загруженных аэропортов России по итогам 2024 года

Фото: Мария Зверева

Казанский международный аэропорт занял восьмое место в России по объему пассажиропотока по итогам 2024 года, обслужив 5,4 млн пассажиров. Это на 3,9% больше, чем в 2023 году, когда аэропорт обслужил 5,2 млн пассажиров, сообщает РБК.

Лидерами по объему пассажиропотока стали три московских аэропорта и Пулково (Санкт-Петербург). В первую пятерку также вошли аэропорты Сочи (13,9 млн), Новосибирска (9,3 млн) и Екатеринбурга (8,5 млн).

В Приволжском федеральном округе казанский аэропорт является безусловным лидером. Аэропорт Уфы занял 11-е место в России с показателем 4,7 млн пассажиров. На третьем месте в ПФО — аэропорт «Курумоч» Самары, обслуживший 3,9 млн пассажиров и занявший 14-е место в общероссийском рейтинге.

Наиболее популярными внутренними направлениями из Казани в 2024 году стали Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Традиционно высоким спросом пользовались рейсы в Москву. Среди международных направлений наибольшим спросом пользовались Анталья, Стамбул, Дубай и Шарм-эль-Шейх.

Рената Валеева