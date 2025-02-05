Путин направил в парламент на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ будет представлен замминистра иностранных дел Александром Грушко. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.



Напомним, 6 декабря 2024 года по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили Концепцию безопасности Союзного государства и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ.

После заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Рената Валеева