Путин направил в парламент на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ будет представлен замминистра иностранных дел Александром Грушко. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Напомним, 6 декабря 2024 года по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили Концепцию безопасности Союзного государства и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ.
После заседания президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года.
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