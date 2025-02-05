На Солнце зафиксированы две вспышки класса M

Фото: Максим Платонов

Две вспышки класса M (предпоследнего класса мощности) были зарегистрированы на Солнце утром в среду, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка, класса M1.2, была зафиксирована в 06.15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W00) и продолжалась 10 минут. Вторая вспышка, класса M2.7, была зарегистрирована в 10.50 мск и продолжалась 13 минут.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, активные центры, вызвавшие вспышки, будут находиться в зоне прямого влияния на Землю еще как минимум два-три дня.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Мощность излучения увеличивается в 10 раз при переходе к следующему классу.

Рената Валеева