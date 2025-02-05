В Казани задержан подозреваемый в нападении на 17-летнюю девушку

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку в Кировском районе Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 30 января. По данным полиции, злоумышленник напал на девушку, нанеся ей несколько ударов по голове и попытавшись задушить. Преступника спугнули очевидцы, и он скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В полиции он полностью признал свою вину.

В отношении задержанного составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Также возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Рената Валеева