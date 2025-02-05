Бюджет Татарстана пополнился на 46,3 млн рублей за счет использования госимущества

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 февраля 2025 года неналоговые доходы от использования и реализации госимущества и земельных участков, поступившие в бюджет Татарстана, составили 46,27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества.

Структура поступлений выглядит следующим образом:

аренда госимущества — 29,41 млн;

аренда земли — 8,99 млн;

установление сервитута — 4,67 млн;

реализация государственного имущества — 3,21 млн рублей.

В январе на коллегии Минземимущества РТ предложили вовсе отказаться от нижней границы площади при исчислении налога для всех коммерческих объектов, как это уже делают в половине регионов Поволжья. Подробнее о том, как в республике накопили долги по налогам на 10,8 млрд рублей, в каких случаях земли ИЖС будут изымать у собственников и куда могут выселить сирот-должников, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева