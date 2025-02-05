Бюджет Татарстана пополнился на 46,3 млн рублей за счет использования госимущества
По состоянию на 1 февраля 2025 года неналоговые доходы от использования и реализации госимущества и земельных участков, поступившие в бюджет Татарстана, составили 46,27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества.
Структура поступлений выглядит следующим образом:
- аренда госимущества — 29,41 млн;
- аренда земли — 8,99 млн;
- установление сервитута — 4,67 млн;
- реализация государственного имущества — 3,21 млн рублей.
В январе на коллегии Минземимущества РТ предложили вовсе отказаться от нижней границы площади при исчислении налога для всех коммерческих объектов, как это уже делают в половине регионов Поволжья. Подробнее о том, как в республике накопили долги по налогам на 10,8 млрд рублей, в каких случаях земли ИЖС будут изымать у собственников и куда могут выселить сирот-должников, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.