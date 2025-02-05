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Бюджет Татарстана пополнился на 46,3 млн рублей за счет использования госимущества

10:58, 05.02.2025
Бюджет Татарстана пополнился на 46,3 млн рублей за счет использования госимущества
Фото: Максим Платонов

По состоянию на 1 февраля 2025 года неналоговые доходы от использования и реализации госимущества и земельных участков, поступившие в бюджет Татарстана, составили 46,27 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества.

Структура поступлений выглядит следующим образом:

  • аренда госимущества — 29,41 млн;
  • аренда земли — 8,99 млн;
  • установление сервитута — 4,67 млн;
  • реализация государственного имущества — 3,21 млн рублей.

В январе на коллегии Минземимущества РТ предложили вовсе отказаться от нижней границы площади при исчислении налога для всех коммерческих объектов, как это уже делают в половине регионов Поволжья. Подробнее о том, как в республике накопили долги по налогам на 10,8 млрд рублей, в каких случаях земли ИЖС будут изымать у собственников и куда могут выселить сирот-должников, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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