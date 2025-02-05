Челюсть, питомцы и обувь: в казанском метро назвали самые необычные забытые вещи

Фото: Динар Фатыхов

Казанский метрополитен раскрыл статистику забытых пассажирами вещей за 2024 год. Оказалось, что в подземке было найдено около двух тысяч предметов, 75% из которых удалось вернуть владельцам. Только за первый месяц 2025 года сотрудники метро сообщили о 186 находках.

Среди самых необычных потерь, помимо традиционных телефонов и документов, оказались стоматологическая челюсть, мужские ботинки и даже домашние животные.

Чаще всего в вагонах метро пассажиры забывают телефоны, документы, банковские карты, серьги, ключи, сумки, рюкзаки, зарядные устройства и сезонные аксессуары, такие как зонты, головные уборы, перчатки и шарфы.



Напомним, к 2027 году в Казани планируется открыть четыре новые станции метрополитена. Об этом сообщил глава Минтранса Фарит Ханифов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Рената Валеева