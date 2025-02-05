В Татарстане ужесточили требования к речному транспорту

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане введены новые правила для владельцев маломерных судов, включая катера, моторные лодки и гидроциклы. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин. Новые правила направлены на ужесточение требований к использованию речного транспорта и повышение безопасности на водных объектах.

Одним из ключевых изменений стало уточнение сроков навигации для маломерных судов. Теперь плавание разрешено в период с 25 апреля до 1 ноября. Исключение составляют суда, используемые государственными органами и организациями, а также маломерные суда на воздушной подушке или особой конструкции.

В обновленных правилах также конкретизированы требования к скорости движения. В отличие от прежнего документа от 2007 года, где не была указана безопасная скорость, новое постановление устанавливает следующие ограничения:

не более 10 км/ч в 50-метровой зоне от мостов, портов, стоянок, пляжей и других мест массового отдыха;

не более 15 км/ч в 50-метровой зоне от береговой линии в границах населенного пункта;

не более 5 км/ч на водных объектах, объявленных памятниками природы.

С начала навигационного периода в прошлом году на водных объектах Татарстана обнаружили 658 нарушений правил плавания. Среди наиболее распространенных нарушений:

234 судоводителя не обеспечили безопасность себя и пассажиров, не надев спасательные жилеты;

218 нарушили правила плавания;

4 управляли маломерным судном в состоянии опьянения;

111 судоводителей нарушили правила эксплуатации судов.

Рената Валеева