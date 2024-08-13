Отсутствие спасжилетов, вождение в пьяном виде: названы самые частые нарушения судоводителей в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

С начала навигационного периода в этом году на водных объектах Татарстана обнаружили 658 нарушений правил плавания. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Татарстана Юрий Венедиктов.

Среди наиболее распространенных нарушений:

234 судоводителя не обеспечили безопасность себя и пассажиров, не надев спасательные жилеты.

218 нарушили правила плавания.

4 управляли маломерным судном в состоянии опьянения.

111 судоводителей нарушили правила эксплуатации судов.

60 владельцев маломерных судов нарушили правила регистрации , не обратившись вовремя в подразделение ГИМС. Юрий Венедиктов напоминает, что при изменении данных, которые нужно внести в реестр маломерных судов, владелец должен сообщить об этом в ГИМС в течение двух недель. Выход на воду на незарегистрированном маломерном судне является административным правонарушением и наказывается штрафом от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, отстранением от управления судном и его задержанием.

Также ГИМС ГУ МЧС по Татарстану напоминает о необходимости использования индивидуальных спасательных средств:

На водных мотоциклах, буксируемых устройствах, беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров, открытой палубе при шлюзовании, а также для детей до 12 лет.

Спасательные средства должны соответствовать размеру и массе человека, быть застегнуты и обеспечивать надежное закрепление на теле.

Отсутствие спасательных средств влечет за собой административный штраф от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

Рекомендуется судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться на пониженной скорости и пользоваться эхолотом. А также необходимо соблюдать требования, относящиеся к сигнальным огням. В темное время суток, если судно не оборудовано сигнальными огнями, его использование необходимо прекратить.

Судоводитель должен соблюдать несложные меры безопасности перед плаванием:



проверить перед плаванием исправность судна и его механизмов;

проверить оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения

соблюдать разрешенную отдаленность от берега и высоту волны.

иметь при себе средства связи, предупредить родных о месте предполагаемой рыбалки или отдыха.

Напомним, в республике в рамках государственного надзора за маломерными судами с начала навигации выявили 441 нарушение.



Дарья Пузикова