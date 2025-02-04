Минфин позволит компаниям под санкциями скрывать данные о «дочках» еще до их создания

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Правительство упростило процедуру ограничения доступа к информации о компаниях, попавших под иностранные санкции, и их дочерних структурах, пишет «Интерфакс». Компании, уже находящиеся под санкциями, могут подать заявку в Минфин на включение планируемых к созданию дочерних организаций в перечень юрлиц с ограниченным доступом к сведениям в ЕГРЮЛ и ГИРБО.

Ранее возможность сокрытия данных о компаниях, в том числе финансовой отчетности и информации об учредителях, предоставлялась только после попадания под санкции или при наличии оснований предполагать такое попадание.

Теперь, если заявление компании признано обоснованным, Минфин обязуется внести новое юрлицо в соответствующий перечень в течение 10 рабочих дней после его регистрации.

17 января Япония объявила о расширении экспортных ограничений, включив в список 22 российские организации, в том числе АО «Протон», зарегистрированное в Заинском районе Татарстана.

Рената Валеева