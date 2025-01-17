Япония ввела ограничения против татарстанской АО «Протон» и других российских организаций

Фото: Динар Фатыхов

Япония объявила о расширении экспортных ограничений, включив в список 22 российские организации, в том числе АО «Протон», зарегистрированное в Заинском районе Татарстана, а также 31 компанию из третьих стран, подозреваемых в обходе антироссийских санкций. Об этом пишет РИА «Новости».

В санкционный список, помимо АО «Протон», также попали ООО «Новелко», ООО «Резонит», ОАО Концерн «Созвездие», Ленинградские лазерные системы, ФГУП «НПП Гамма», «НВС Технологии», ФГУП 27 ЦНИИ, «Институт химической защиты», ООО «ЦИТИ» и другие.



Среди организаций из третьих стран, в отношении которых введены экспортные ограничения, 18 компаний из Китая, одна из ОАЭ, одна из Казахстана, две из Киргизии, одна из Таиланда и восемь из Турции.

Вместе с расширением списка организаций, Япония также ввела ограничения на экспорт 335 наименований товаров. В этот перечень вошли двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура, а также программное обеспечение CAD.

10 января правительство Японии приняло решение о введении новых санкций против российских граждан и организаций, затрагивающих в том числе созданный в Татарстане «Тимер Банк» и Казанский пороховой завод.



Рената Валеева