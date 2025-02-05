УНИКС едет в Пермь за 15-й победой подряд, чтобы обновить клубный рекорд

Фото: Динар Фатыхов

Лидер чемпионата Единой лиги ВТБ, казанский УНИКС (25-5), продолжает выездную серию матчей. Сегодня команда встретится в Перми с местной «Пармой» (13-16), занимающей седьмую строчку в турнирной таблице.

В предыдущем туре УНИКС уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» (87:67), одержав 25-ю победу в сезоне и продлив свою беспроигрышную серию до 14 матчей подряд. Этот результат позволил казанцам повторить клубный рекорд, установленный в сезоне 2015/16.

Однако в предстоящем матче УНИКС ожидает непростая игра. «Парма» традиционно сильна на своем паркете, выиграв 7 из 14 домашних встреч в текущем чемпионате. Кроме того, команда Евгения Пашутина известна своими сенсационными победами над лидерами. В текущем сезоне «Парма» трижды обыграла претендента на медали «Локомотив-Кубань» (81:79, 82:77 — в гостях, 93:88 дома) и амбициозный «Уралмаш» (88:85, 88:84 — дома, 63:56 на выезде).

История встреч УНИКСа и «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ насчитывает 22 матча, в которых казанский клуб имеет существенное преимущество — 17 побед против пяти у пермяков.

Матч начнется в 17:30 мск.

Рената Валеева