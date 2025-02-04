Жительницу Казани будут судить за нападение на полицейского

Фото: Максим Платонов

Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает Следком по Татарстану.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 1 ноября 2024 года. Сотрудники полиции остановили женщину, ее сожителя и знакомого в состоянии алкогольного опьянения для досмотра. В ходе досмотра один из мужчин выбросил из кармана сверток с наркотическим веществом.

В процессе выяснения обстоятельств женщина освободила кисть из наручников и нанесла несколько ударов своему сожителю, а затем ударила рукой в висок полицейского. Действия нарушительницы были пресечены сотрудниками патрульно-постовой службы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева