Жительницу Казани будут судить за нападение на полицейского
Жительница Казани предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает Следком по Татарстану.
По версии следствия, инцидент произошел ночью 1 ноября 2024 года. Сотрудники полиции остановили женщину, ее сожителя и знакомого в состоянии алкогольного опьянения для досмотра. В ходе досмотра один из мужчин выбросил из кармана сверток с наркотическим веществом.
В процессе выяснения обстоятельств женщина освободила кисть из наручников и нанесла несколько ударов своему сожителю, а затем ударила рукой в висок полицейского. Действия нарушительницы были пресечены сотрудниками патрульно-постовой службы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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