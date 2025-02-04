В Казани более 31 тысячи раз оплатили проезд по геолокации и QR-коду

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с использованием приложения «Казань транспорт» совершено 31 474 транзакции в наземном электротранспорте по геолокации и QR-коду. За 2,5 месяца приложение установили себе более 116 тыс. пользователей, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Оплата проезда по геолокации предполагает, что пользователь, привязавший банковскую карту в приложении, активировавший Bluetooth и предоставивший доступ к геолокации, получает автоматическое подтверждение об оплате проезда после того, как программа сопоставит его местоположение с транспортным средством. Также пассажиры могут оплатить проезд в трамваях и троллейбусах, сканируя QR-коды с обновленных информационных стикеров.

Сервис «Казань транспорт» был запущен в январе 2022 года, а о внедрении новых способов оплаты стало известно в ходе форума Kazan Digital Week — 2024.

На сегодняшний день весь наземный электротранспорт Казани (244 единицы), работающий на линиях, перешел на бескондукторную систему оплаты проезда, при этом оплата наличными средствами по-прежнему доступна у водителя.



Рената Валеева