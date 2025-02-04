Татарстан вошел в пятерку лидеров по модернизации коммунальной инфраструктуры в России

Фото: скриншот соцсетей Рамиля Муллина

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объемам работ, выполненных в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2023—2024 годах в республике было обновлено 128 км коммунальных сетей. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территории.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры является одним из ключевых направлений работы строительного комплекса России и напрямую влияет на комфорт и благополучие граждан.

— По поручению президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн граждан. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активно будем заниматься модернизацией отрасли, — заявил Хуснуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего по программе с привлечением федерального бюджета за два года было реализовано свыше 1,1 тыс. мероприятий в коммунальной сфере, включая капитальный ремонт, строительство и реконструкцию более 2 тыс. км коммунальных сетей, а также объектов производственного назначения, таких как котельные, водозаборы и очистные сооружения.

Наибольший объем работ выполнен в Смоленской (209,2 км сетей и шесть объектов) и Свердловской (189,3 км) областях, Челябинской области (137,8 км сетей и два объекта), а также в Татарстане (128 км) и Башкортостане (115 км).

Богатым на происшествия и перемены в сфере ЖКХ Татарстана выдался 2024 год. Об основных событиях, удачных решениях и нерешенных проблемах жилищно-коммунальной сферы — в материале «Реального времени».

Рената Валеева