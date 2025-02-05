55% автовладельцев из ПФО считают существенными расходы на ОСАГО
Эксперты «Авито Авто» провели исследование, охватив 10 000 человек, чтобы изучить расходы автовладельцев на содержание автомобиля. Оказалось, что большинство собственников машины хотели бы сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину. Но при покупке автомобиля в «Селекте» пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО — эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных.
55% опрошенных автовладельцев из Приволжского федерального округа (ПФО) заявили, что считают расходы на ОСАГО довольно существенными. По данным «Авито Авто», средняя стоимость полиса в январе 2025 года составила 10 168 рублей — это минимальный показатель среди всех округов.
В целом по России траты на ОСАГО считают ощутимыми 53% респондентов. По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 году составили:
- на ОСАГО — 11 249 рублей в год;
- на каско — 30 199 рублей в год;
- на плановое ТО — 23 133 рубля в год;
- на внеплановый ремонт — 38 669 рублей в год;
- на топливо — 9 387 рублей в месяц;
- дополнительные расходы — 4 809 рублей в месяц.
Большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (45%), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы — платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.
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