55% автовладельцев из ПФО считают существенными расходы на ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты «Авито Авто» провели исследование, охватив 10 000 человек, чтобы изучить расходы автовладельцев на содержание автомобиля. Оказалось, что большинство собственников машины хотели бы сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину. Но при покупке автомобиля в «Селекте» пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО — эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных.

55% опрошенных автовладельцев из Приволжского федерального округа (ПФО) заявили, что считают расходы на ОСАГО довольно существенными. По данным «Авито Авто», средняя стоимость полиса в январе 2025 года составила 10 168 рублей — это минимальный показатель среди всех округов.

В целом по России траты на ОСАГО считают ощутимыми 53% респондентов. По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 году составили:

на ОСАГО — 11 249 рублей в год;

на каско — 30 199 рублей в год;

на плановое ТО — 23 133 рубля в год;

на внеплановый ремонт — 38 669 рублей в год;

на топливо — 9 387 рублей в месяц;

дополнительные расходы — 4 809 рублей в месяц.

Большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (45%), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы — платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.

