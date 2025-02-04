Жительница Казани лишилась миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Реальное время

45-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников и потеряла свыше 1 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

По предварительной информации, женщина нашла в интернете информацию о дополнительном заработке и связалась с куратором. По его указанию она скачала специальное приложение для дальнейшей коммуникации и начала инвестировать под руководством «помощницы».

Со временем куратор стал под различными предлогами просить женщину пополнять счета на разные суммы. Когда у жертвы закончились деньги, она попыталась вывести ранее вложенные средства, но ей было предложено сначала оплатить налог. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

Сегодня Вахитовский суд Казани возобновил допрос потерпевших по делу Finiko. Показания дала жительница Пестрецов, потерявшая в проекте, согласно обвинению, 177,5 тысячи рублей.

Рената Валеева