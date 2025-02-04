Дефицит полиграфической отделки: книгоиздатели ищут выход из кризиса

Дефицит достиг 30% от потребности рынка

Фото: Михаил Захаров

РБК пишет, что в начале 2025 года крупнейшие российские издательства столкнулись с острой нехваткой материалов, необходимых для оформления книг в премиальном сегменте. Дефицит достиг 30% от потребности рынка, что особенно отразилось на выпуске молодежной, коллекционной и детской литературы. Наибольшие трудности возникли с выборочным лакированием, трафаретной печатью, красками и лаками для создания цветных обрезов и форзацев. В результате издательства вынуждены корректировать производственные планы, повышать цены и переносить часть печати в Китай.

Издатели отмечают, что за последние годы нехватка качественной полиграфической отделки стала хронической проблемой. Так, в 2024 году один из крупнейших бестселлеров — «Железное пламя» американской писательницы Ребекки Яррос — не был напечатан в необходимом тираже с цветными обрезами. Дефицит мощностей не позволил выпустить дополнительно 30 тыс. экземпляров только на старте продаж, а суммарно за год издательство недопечатало не менее 180 тыс. книг в сложном оформлении. В ответ на кризис отдельные компании планируют минимизировать объемы печати в России, перераспределяя заказы на зарубежные типографии, преимущественно в Китае. Однако это сопряжено с дополнительными издержками и сложностями логистики.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Специалисты полиграфической отрасли подтверждают, что спрос на сложную отделку книг значительно возрос. Если в постпандемийный период наблюдалась тенденция к упрощению дизайна обложек, то сейчас ситуация изменилась: читатели снова стремятся приобретать книги с декоративными элементами, такими как тиснение, УФ-лакирование и закрас обрезов. Однако производственное оборудование для таких задач изношено, его ремонт затруднен санкционными ограничениями, а количество квалифицированных кадров недостаточно.

Представители Министерства цифрового развития заявляют, что в целом дефицита материалов для полиграфии в стране нет, но нагрузка на производственные мощности действительно возросла. Это особенно заметно на примере технологий, которые ранее не были востребованы в широком масштабе, такие как закрас обрезов. В ведомстве ожидают, что в ближайшие месяцы рынок полиграфических услуг адаптируется к новым условиям и баланс спроса и предложения восстановится.

Ключевой причиной сложившейся ситуации называют стремительный рост сегмента молодежной литературы. В 2022 году четыре из пяти самых продаваемых художественных книг в России относились к категории Young Adult. В 2023—2024 годах в этом сегменте было открыто рекордное количество специализированных издательств, а на книжных ярмарках его развитие отмечалось как один из главных трендов. Молодые читатели рассматривают бумажную книгу не только как источник информации, но и как элемент коллекционирования, часть визуальной культуры, активно представленной в социальных сетях. Это подстегивает спрос на издания с оригинальным оформлением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В полиграфической сфере также отмечают смену ассортимента материалов. Если ранее дизайнерская бумага и переплетные материалы преимущественно поставлялись из Европы, то после введения санкций издательствам пришлось переходить на аналоги из Турции и Китая. Адаптация технологий производства заняла почти два года: потребовалась замена красок, клея, изменение режимов работы оборудования. Однако, несмотря на завершение основного этапа импортозамещения, проблемы с качеством и устойчивостью новых материалов пока сохраняются.

Кризис в сфере отделки книг неизбежно влияет на стоимость книжной продукции. Уже в конце 2024 года издательства предупредили о плановом повышении цен на печатные книги на 7—10%. Рост обусловлен увеличением затрат на полиграфические услуги на 20%, усложнением логистики и повышением комиссий маркетплейсов. Производители книг не видят объективных причин для снижения себестоимости, отмечая, что нехватка кадров и низкая производительность оборудования оказывают влияние на конечную цену продукции. В то же время покупатели готовы платить за эксклюзивное оформление, поскольку визуальная привлекательность книг остается важным фактором выбора.

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Екатерина Петрова