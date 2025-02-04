FLAMAX дебютировал на конкурсе профмастерства

Сотрудники производственного предприятия FLAMAX приняли участие в конкурсе профмастерства Alabuga Skills

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Сотрудники производственного предприятия FLAMAX приняли участие в конкурсе профмастерства Alabuga Skills. Турнир торжественно открылся 3 февраля в Елабуге и завершится 7 февраля.

В команду FLAMAX вошли трое специалистов, которые выступили в трех компетенциях: Максим Олейников — в категории «Сварка», Азат Гимадиев — среди водителей категории С, Филипп Горожанкин — в категории «Электромонтаж». Все стартовали в первый день соревнований и были очень впечатлены уровнем организации.

В команду FLAMAX вошли трое специалистов, которые выступили в трех компетенциях: Максим Олейников — в категории «Сварка», Азат Гимадиев — среди водителей категории С, Филипп Горожанкин — в категории «Электромонтаж». предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Испытания содержали не только стандартные, но и творческие задачи.

«К примеру, конкурс для водителей потребовал не только практических, но и теоретических знаний, — рассказывает Азат Гимадиев. — Выполнение было на время, за каждый этап начислялись баллы. Продемонстрировать в такой ситуации все свои навыки и знания было нелегко, но мы очень старались!»

Результаты выступлений будут подведены 15 февраля.

«Для нас было важно принять участие в конкурсе, — отметил генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Хороший опыт и мотивация для наших сотрудников, которые своими глазами увидели перспективу для профессионального роста — каждый в своей категории. Благодарю ребят за смелость и волю к победе!»

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»