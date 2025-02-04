FLAMAX дебютировал на конкурсе профмастерства
Сотрудники производственного предприятия FLAMAX приняли участие в конкурсе профмастерства Alabuga Skills
Сотрудники производственного предприятия FLAMAX приняли участие в конкурсе профмастерства Alabuga Skills. Турнир торжественно открылся 3 февраля в Елабуге и завершится 7 февраля.
В команду FLAMAX вошли трое специалистов, которые выступили в трех компетенциях: Максим Олейников — в категории «Сварка», Азат Гимадиев — среди водителей категории С, Филипп Горожанкин — в категории «Электромонтаж». Все стартовали в первый день соревнований и были очень впечатлены уровнем организации.
Испытания содержали не только стандартные, но и творческие задачи.
«К примеру, конкурс для водителей потребовал не только практических, но и теоретических знаний, — рассказывает Азат Гимадиев. — Выполнение было на время, за каждый этап начислялись баллы. Продемонстрировать в такой ситуации все свои навыки и знания было нелегко, но мы очень старались!»
Результаты выступлений будут подведены 15 февраля.
«Для нас было важно принять участие в конкурсе, — отметил генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Хороший опыт и мотивация для наших сотрудников, которые своими глазами увидели перспективу для профессионального роста — каждый в своей категории. Благодарю ребят за смелость и волю к победе!»
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