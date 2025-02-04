Татарстан обновил 128 км коммунальных сетей в рамках программы модернизации

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В Татарстане обновили 128 километров коммунальных сетей с использованием федерального бюджета в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

С 2023 года в России было обновлено более 2 тыс. км коммунальных сетей, проведено свыше 1,1 тыс. мероприятий в этой сфере.

Наибольший объем работ был выполнен в Смоленской (209,2 км), Свердловской (189,3 км) и Челябинской областях, а также в Татарстане и Башкортостане (115 км).

Министр строительства и ЖКХ страны Ирек Файзуллин подчеркнул необходимость увеличения темпов работы, напомнив, что только в 2024 году запланирована реализация 704 мероприятий по модернизации.



Напомним, к началу текущего учебного года завершили капремонт школьных столовых во многих учреждениях Татарстана. Проект по модернизации пищеблоков запустили в 2019 году. С тех пор было проведено множество работ по улучшению, 2024 год не стал исключением.



Анастасия Фартыгина