Более 25% машин на российских дорогах станут беспилотными через 10 лет

Фото: Динар Фатыхов

По прогнозам консалтинговой компании «Яков и партнеры», уже через десять лет более 25% автомобилей в России будут беспилотными, а к 2042 году их доля может достичь впечатляющих 80%.

Эксперты утверждают, что переход на беспилотные автомобили принесет экономике России значительные выгоды — около 4,6 трлн рублей ежегодно. Эта сумма не учитывает потенциальные положительные эффекты от развития смежных высоких технологий, таких как сенсорика и программное обеспечение.

Одним из ключевых факторов, способствующих внедрению автономного транспорта, является высокая доля человеческих ошибок в ДТП — около 88% аварий происходит именно по этой причине.



Кроме того, беспилотные автомобили могут помочь в решении проблемы пробок и повысить общую эффективность дорожного движения. Потенциальное высвобождение времени, которое россияне тратят за рулем, эквивалентно увеличению трудоспособного населения на 3,4%, что составляет около 2,8 млн человек.

Для грузоперевозчиков переход на автономные решения также сулит значительные преимущества. Операционные затраты могут снизиться на 30-40%, что обеспечит дополнительный экономический эффект в 2,1 трлн рублей в год и положительно скажется на рынке труда. По оценкам экспертов, замена 25% действующего автопарка грузовых машин на беспилотные позволит закрыть все актуальные вакансии водителей-дальнобойщиков.

Анастасия Фартыгина