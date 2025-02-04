В Татарстане оштрафовали нарушителей правил газоснабжения на 1,2 млн рублей

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Жилищная инспекция Татарстана в 2024 году наложила штрафы на сумму почти 1,2 млн рублей на 150 граждан за нарушение правил использования газа в жилых помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Основным видом нарушения стало недопущение специалистов газовых служб в квартиры для проверки работы газового оборудования, за что было выписано штрафов на сумму 840 тыс. рублей.

Кроме того, многие жители Казани получили штрафы за отказ от заключения договоров на техническое обслуживание и за самовольную замену газового оборудования. Ведомство призывает граждан соблюдать правила безопасности, чтобы избежать аварий и обеспечить надежную работу газового оборудования.

Анастасия Фартыгина