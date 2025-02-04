Заболевание ОРВИ в России за неделю увеличилось на 17,5%

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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России возросла на 17,5% за прошедшую неделю, что соответствует 761 тыс. зарегистрированных случаев, согласно данным Роспотребнадзора.

В то же время случаи COVID-19 снизились на 2,8%, составив 8 тыс. новых инфекций за тот же период.

По информации Роспотребнадзора, превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 51 регионе страны. В 34 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем временем на протяжении четырех последовательных недель фиксируется рост заболеваемости ОРВИ; на прошлой неделе увеличение составило почти 13%. Роспотребнадзор указал, что основной причиной заболеваемости являются вирусы негриппозной этиологии, однако происходит постепенное увеличение выявляемых случаев гриппа, преимущественно типа А (H1N1)pdm09.

В целях защиты здоровья граждан и предотвращения распространения инфекций были закрыты 72 школы в 28 регионах, а также 32 детских сада в 18 регионах. Частично закрыто 2647 классов и 1069 групп в дошкольных учреждениях, включая образовательные учреждения для интернатов и профессионально-технических училищ.

Напомним, что в 2024 году в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) провели досмотр 845 тыс. пассажиров, что на 9% больше по сравнению с 2023 годом. Также было проверено около 5,2 тыс. самолетов, что на 4% превышает показатели 2023 года.



Анастасия Фартыгина