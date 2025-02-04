В Казани выделили 350 млн рублей на строительство нового детского сада

Фото: Олег Тихонов

В Казани начнется строительство детского сада, для которого выделено почти 350 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Новый образовательный объект появится на территории жилого комплекса «33 Военный городок» в Приволжском районе.

Детский сад будет рассчитан на 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и будет включать 12 групп. Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров на участке площадью 8,5 тысячи квадратных метров.

В рамках проекта планируется, что штат сотрудников составит 43 человека, из которых 30 будут работать в смену. Финансирование строительства осуществляется за счет внебюджетных средств.

Государственным заказчиком выступит ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а техническое сопровождение обеспечит ООО «УСК «Стандарт».

Дата окончания подачи заявок на выполнение работ установлена на 11 февраля 2025 года, а завершение строительства запланировано не позднее 1 декабря 2025 года.

Анастасия Фартыгина