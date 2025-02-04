Татарстан получит 17,5 млн рублей на модернизацию музеев в 2025 году

Фото: Екатерина Петрова

В 2025 году Татарстан направит 17,5 млн рублей на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. Эти средства будут выделены в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Основная часть финансирования, а именно 13,9 млн рублей, поступит из федерального бюджета. Подписание соответствующего соглашения между Министерством культуры России и правительством Татарстана уже состоялось.

Напомним, что традиционно основной точкой притяжения туристов в Казани остается музей-заповедник «Казанский Кремль», который за прошлый год посетило более 4,5 млн гостей. Нацмузей Татарстана заинтересовал 597,6 тыс. человек, а музей «Городская панорама» — 66,4 тысячи.

Анастасия Фартыгина