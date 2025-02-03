Азербайджан проведет антитеррористическую операцию на границе с Россией

Азербайджан проведет комплексные оперативно-разыскные и профилактические антитеррористические операции под названием «Граница-щит» на границе с Россией в период с 3 по 10 февраля. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно информации, учения проводятся в соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Россией. Основная цель операции — реализация решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, а также пресечение каналов перевозки оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств и финансирования противоправной деятельности.

На время проведения операции азербайджанские власти установят полицейские посты в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах.

Напомним, что в августе 2024 года президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров были подписаны соглашения и меморандумы, а также сделано совместное заявление. 8 октября Путин, на встрече с Алиевым, отметил позитивное развитие российско-азербайджанских отношений, сообщив о торговом обороте между странами в $4,3 млрд в 2023 году и более $4 млрд прямых российских инвестиций в экономику Азербайджана.

Рената Валеева