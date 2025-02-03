В Татарстане утвердили план мероприятий при паводке в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвержден комплекс мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод и его последствий в паводкоопасный период 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов республики.

Согласно документу, до начала и в период половодья будут проводиться мероприятия по организационно-методической поддержке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Будет организован выезд сотрудников МЧС, представлены в МЧС характеристики ожидаемого половодья и состояние водоемов. Также будут уточнены планы эвакуации, проверена работоспособность систем оповещения и радиосвязи.

В рамках практических мер планируется проведение взрывных работ на участках малых рек для предотвращения заторов и зажоров льда, распилка льда на затороопасных участках и др.

В 2024 году правительство Татарстана утвердило перечень населенных пунктов, которые могут быть затоплены в период паводка.

Рената Валеева