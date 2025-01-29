Многодетные семьи смогут получить компенсацию за капремонт
Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разрабатывает законопроект, предусматривающий компенсацию взносов за капитальный ремонт для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.
В своем письме министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину Лантратова заявила о подготовке поправок, согласно которым семьи с тремя и более детьми смогут компенсировать 50% взносов на капремонт. Для семей, воспитывающих более шести детей, компенсация может составить 100%.
Депутат подчеркнула, что данная инициатива направлена на оказание финансовой поддержки многодетным родителям и способствует повышению уровня их благосостояния.
Напомним, в Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно выделили 3 млрд рублей.
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