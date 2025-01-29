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Многодетные семьи смогут получить компенсацию за капремонт

08:41, 29.01.2025
Многодетные семьи смогут получить компенсацию за капремонт
Фото: Динар Фатыхов

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова разрабатывает законопроект, предусматривающий компенсацию взносов за капитальный ремонт для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.

В своем письме министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину Лантратова заявила о подготовке поправок, согласно которым семьи с тремя и более детьми смогут компенсировать 50% взносов на капремонт. Для семей, воспитывающих более шести детей, компенсация может составить 100%.

Депутат подчеркнула, что данная инициатива направлена на оказание финансовой поддержки многодетным родителям и способствует повышению уровня их благосостояния.

Напомним, в Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно выделили 3 млрд рублей.

Рената Валеева

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