С 2026 года в России могут повысить минимальную стоимость техосмотра
По новым расценкам, минимальный тариф для легкового автомобиля составит 1 500 рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила внести поправки в методику расчета тарифов на технический осмотр транспортных средств. По данным «Коммерсанта», если предложенные изменения будут приняты, минимальная стоимость техосмотра вырастет в полтора раза с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению в Госдуме уже в этом месяце.
Согласно новым расценкам, минимальный тариф для легкового автомобиля составит 1 500 рублей вместо нынешних 913. Владельцам микроавтобусов придется заплатить 2 570 рублей, в то время как сейчас эта услуга обходится в 1 560 рублей. Наиболее значительное подорожание коснется владельцев грузовиков полной массой более 12 тонн: стоимость техосмотра вырастет с 1 960 до 3 230 рублей. Важно отметить, что это базовые ставки и региональные власти могут устанавливать собственные, более высокие тарифы.
В ФАС объясняют необходимость пересмотра цен изменениями в налоговом законодательстве. Операторов техосмотра обязали платить НДС, и антимонопольное ведомство предлагает включить его в стоимость услуг. Новые тарифы должны быть утверждены до 20 декабря 2025 года и начнут действовать с начала 2026 года.
Следует напомнить, что с 2021 года частные владельцы мотоциклов и легковых автомобилей обязаны проходить техосмотр только при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию автомобиля.
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