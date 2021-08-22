С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила техосмотра
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила техосмотра. Теперь автомобилистам необязательно предъявлять диагностические карты для покупки ОСАГО.
Как объяснил Autonews депутат Госдумы Анатолий Аксаков, изменения были введены для повышения доступности обязательной страховки. Не во всех регионах хватает пунктов техосмотра. В итоге водители сталкивались с тем, что не могли застраховать автомобиль.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.
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