Путин подписал закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К такой продукции, в частности, относятся зажигалки и баллончики для их заправки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно новому закону, за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров предусмотрены следующие штрафы:
- для физлиц — от 150 до 300 тысяч;
- для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч;
- для юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.
Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Напомним, Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.
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