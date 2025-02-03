Путин подписал закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К такой продукции, в частности, относятся зажигалки и баллончики для их заправки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно новому закону, за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров предусмотрены следующие штрафы:

для физлиц — от 150 до 300 тысяч;

для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч;

для юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Напомним, Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.

Рената Валеева