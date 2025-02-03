За год рынок ипотеки в Татарстане упал на 45% в количественном выражении

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2024 года в Татарстане оформлено более 40,5 тыс. ипотечных кредитов. Это на 45% меньше, чем годом ранее. Об этом «Реальному времени» сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).



Так, в 2023 году жители республики получили 73,7 тыс. ипотечных кредитов на 303,6 млрд рублей. В 2024 году общая сумма составила 184,1 млрд рублей, за год она уменьшилась на 40%.

В декабре 2024 года татарстанцы оформили свыше 2,2 тыс. кредитов на 9,6 млрд рублей. В декабре 2023-го получателей ипотечных кредитов в Татарстане было в 3,1 раза больше: тогда они оформили 6,9 тыс. ипотек на 32,3 млрд рублей. Сейчас сумма займов месяц к месяцу упала в 3,5 раза.

Подробнее о рынке ипотеки в Татарстане — в материале «Реального времени».