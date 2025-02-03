В России предложили обязать депутатов встречаться с гражданами

Фото: Максим Платонов

Необходимо на законодательным уровне ввести обязанность для представителей всех выборных органов власти регулярно выступать в средствах массовой информации и на личных встречах с избирателями. С соответствующим предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Копия обращения есть в распоряжении RT.

По его словам, большое количество россиян ничего не знает о деятельности выборных лиц в стране.

— В первую очередь это касается депутатов всех уровней, нередко забывающих про своих избирателей после дня голосования. Но также это относится к представителям исполнительной власти — губернаторам, мэрам, главам муниципальных образований, хоть и в значительно меньшей степени, — отметил Орлов.

Эксперт считает, что в борьбе с проблемой поможет обязательство избираемых лиц, кроме президента, на протяжении всего срока полномочий взаимодействовать с избирателями как через средства массовой информации, так и в ходе личных встреч. Это, по его мнению, заставит парламентариев регулярно появляться в собственном округе, доказывая свою состоятельность.



Елизавета Пуншева