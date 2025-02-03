В Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне «Земледелия»
На ВДНХ в Москве произошел пожар в павильоне №58 «Земледелие», где расположен музей славянской письменности «Слово». По информации, предоставленной ТАСС, с первого этажа здания поднимается густой черный дым. Площадь возгорания в настоящее время устанавливается.
- Оперативные службы пока не сообщают о пострадавших в результате инцидента.
Музей славянской письменности открылся в 2019 году после завершения реставрации и предлагает посетителям ознакомиться с историей и развитием письменности. Экспозиции музея предназначены как для детей, так и для взрослых.
Сегодня также в Москве произошел мощный взрыв на первом этаже жилого комплекса «Алые паруса», в результате которого один человек погиб, а три человека получили ранения.
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