Водителей Татарстана начнут штрафовать за прогрев автомобилей во дворе

Фото: Динар Фатыхов

Водителей в Татарстане предупредили о возможных штрафах за длительный прогрев двигателей автомобилей во дворе многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба республики.

Согласно статье 12.28 КоАП, если автомобиль работает дольше 5 минут, штраф может составить от 1500 до 3000 рублей.

Чтобы избежать штрафов, Оперштаб рекомендует ставить автомобили подальше от жилых домов и использовать таймер на предварительный запуск, не превышая 5 минут.

Напомним, что водители Татарстана входят в тройку регионов России, где преобладает агрессивный стиль вождения. 36% автовладельцев республики признались, что предпочитают «погонять» на дорогах.



Анастасия Фартыгина