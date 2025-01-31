Татарстан вошел в тройку регионов с самыми агрессивными водителями

Фото: Максим Платонов

Водители Татарстана входят в тройку регионов России, где преобладает агрессивный стиль вождения. 36% автовладельцев республики признались, что предпочитают «погонять» на дорогах, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование «Дрома».

Лидером по доле водителей, выбирающих агрессивную манеру езды, стала Воронежская область (37%), а замыкает тройку Якутия (32%). В пятерку также вошли Югра и Ростовская область, где 31% водителей предпочитают агрессивную езду.

В целом по России, как показало исследование, 27% водителей склонны к агрессивному стилю вождения. Большинство же (73%) россиян предпочитают спокойную езду.

Наиболее спокойные водители, по результатам опроса, проживают в Нижегородской области (77% выбрали спокойную езду), а также Краснодарском крае, Амурской и Московской областях (по 76%). Забайкалье и Башкирия также продемонстрировали склонность к спокойному вождению (75% респондентов выбрали этот вариант ответа).

Ранее Татарстан попал в тройку регионов по количеству нарушений за сокрытие номеров.

Рената Валеева