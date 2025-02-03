Россию ждет рост цен на авиабилеты в 2025 году

Фото: Максим Платонов

«Аэрофлот» ожидает, что в 2025 году стоимость авиабилетов может увеличиться в пределах уровня инфляции. Об этом заявил глава компании Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия-24».

— 2025-й, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации. В 2025-м мы прогнозируем для себя изменения стоимости билетов на уровне инфляции, — сообщил Александровский.



В то же время он подчеркнул, что компания будет активно работать над оптимизацией своих процессов, чтобы контролировать расходы и повышать эффективность. Это позволит минимизировать влияние инфляции на конечную стоимость билетов для пассажиров.

Напомним, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку в 50% на билеты для детей от 2 до 12 лет. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил вице-премьер страны Виталий Савельев.



Анастасия Фартыгина