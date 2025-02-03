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Мединский может возглавить Союз писателей России

15:18, 03.02.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Мединский рассматривается как «идеологически сильная личность», способная объединить писательское сообщество

Мединский может возглавить Союз писателей России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Помощник президента России Владимир Мединский может стать новым председателем Союза писателей России, пишет РБК. Его кандидатура может быть рассмотрена на предстоящем съезде организации, который запланирован на 27 февраля в Доме Пашкова. По данным источников РБК, Мединский, который возглавляет Российское военно-историческое общество, рассматривается как «идеологически сильная личность», способная объединить писательское сообщество и наладить его взаимодействие с государственными структурами.

Союз писателей России проводит выборы председателя голосованием делегатов, которых планируется избрать в количестве около 120 человек, представляющих все регионы страны. Для победы необходимо заручиться поддержкой не менее двух третей голосов. Действующий председатель Николай Иванов, руководящий Союзом с 2018 года, подтвердил, что Мединский входит в оргкомитет подготовки съезда и состоит в Союзе писателей, а значит, имеет полное право участвовать в выборах на этот пост.

Съезд Союза писателей, помимо организационных вопросов, рассмотрит стратегические направления развития литературного процесса в России. В последние годы внимание государства к отрасли значительно возросло. По мнению собеседников РБК, Союз нуждается в фигуре, способной решать не только творческие, но и идеологические задачи. В частности, ранее разгорелся скандал вокруг оценки детской литературы, когда эксперты, которые выступали от лица Союза, заявили, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки. Эта ситуация обострила вопрос о роли Союза в общественной и культурной жизни страны.

Владимир Мединский — выпускник МГИМО, в 2003–2011 годах был депутатом Госдумы, с 2012 по 2020 год занимал пост министра культуры, а с 2020 года — помощник президента России. Автор множества историко-публицистических книг, среди которых серия «Мифы о России» (общий тираж более 1 млн экземпляров), а также художественного романа «Стена». Лауреат ряда национальных и международных премий, он неоднократно становился обладателем награды «Лучшие книги года». В его активе также проекты по популяризации отечественной истории и литературы, что может сыграть решающую роль в его возможном избрании на пост председателя Союза писателей России.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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