Мединский может возглавить Союз писателей России

Мединский рассматривается как «идеологически сильная личность», способная объединить писательское сообщество

Помощник президента России Владимир Мединский может стать новым председателем Союза писателей России, пишет РБК. Его кандидатура может быть рассмотрена на предстоящем съезде организации, который запланирован на 27 февраля в Доме Пашкова. По данным источников РБК, Мединский, который возглавляет Российское военно-историческое общество, рассматривается как «идеологически сильная личность», способная объединить писательское сообщество и наладить его взаимодействие с государственными структурами.

Союз писателей России проводит выборы председателя голосованием делегатов, которых планируется избрать в количестве около 120 человек, представляющих все регионы страны. Для победы необходимо заручиться поддержкой не менее двух третей голосов. Действующий председатель Николай Иванов, руководящий Союзом с 2018 года, подтвердил, что Мединский входит в оргкомитет подготовки съезда и состоит в Союзе писателей, а значит, имеет полное право участвовать в выборах на этот пост.

Съезд Союза писателей, помимо организационных вопросов, рассмотрит стратегические направления развития литературного процесса в России. В последние годы внимание государства к отрасли значительно возросло. По мнению собеседников РБК, Союз нуждается в фигуре, способной решать не только творческие, но и идеологические задачи. В частности, ранее разгорелся скандал вокруг оценки детской литературы, когда эксперты, которые выступали от лица Союза, заявили, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки. Эта ситуация обострила вопрос о роли Союза в общественной и культурной жизни страны.

Владимир Мединский — выпускник МГИМО, в 2003–2011 годах был депутатом Госдумы, с 2012 по 2020 год занимал пост министра культуры, а с 2020 года — помощник президента России. Автор множества историко-публицистических книг, среди которых серия «Мифы о России» (общий тираж более 1 млн экземпляров), а также художественного романа «Стена». Лауреат ряда национальных и международных премий, он неоднократно становился обладателем награды «Лучшие книги года». В его активе также проекты по популяризации отечественной истории и литературы, что может сыграть решающую роль в его возможном избрании на пост председателя Союза писателей России.

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Екатерина Петрова