В 2024 году туристы оставили в Казани почти 31 млрд рублей

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году туристы оставили в Казани почти 31 млрд рублей — на 29% больше, чем годом ранее. Более четверти расходов приходится на точки общепита, которые посещают почти 80% туристов. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Средний чек гостей в Казани составил 1025 рублей. Растут траты гостей также в средствах размещения, магазинах, развлекательных центрах.

По итогам прошлого года Казань посетили 4,5 млн туристов — это на 12,5% больше, чем в 2023-м, добавила она. 73,6% туристов приезжают из регионов России (+8,6% к 2023 году).

Чаще всего в Казань приезжали гости из соседних и столичных регионов страны. Растет популярность путешествий в столицу Татарстана и у жителей Урала, ряда областей Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Нижегородской и Кировской областей.

Напомним, за период новогодних выходных — с 29 декабря по 8 января — Казань посетили рекордные 180 тыс. туристов. Это на 6,5% превышает показатели прошлого года. За это время туристы оставили в городе около 1,2 млрд рублей — на 19% больше, чем в прошлом году.

Галия Гарифуллина