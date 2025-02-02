В Румынии утвердили единого кандидата на пост президента — им стал Крин Антонеску

Все партии, входящие в правящую коалицию Румынии, поддержал в качестве кандидата на пост президента бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я буду сильным президентом, не нарушая Конституцию, не искажая ее и не предавая ее дух, не интригуя со специальными, секретными, скрытными службами, не вмешиваясь и не влияя на правосудие. Я сделаю все, что в моих силах, мы добьемся успеха, и я стану президентом Румынии, у которого будут справедливые, демократические, уважительные, партнерские отношения с Социал-демократической партией, а также со всеми демократическими политическими партиями, находящимися у власти, — заявил Антонеску на съезде Социал-демократической партии (СДП).

В декабре СДП, Национал-либеральная партия (НЛП), «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Коалиция заявила о своем намерении выдвинуть Антонеску кандидатом в президенты. НЛП и UDMR ранее официально подтвердили это решение на съездах партий, позднее кандидатуру Антонеску официально одобрили и социал-демократы.

24 ноября в Румынии прошли выборы президента. По их итогам лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место с результатом в 19,18% заняла Елена Ласкони. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности.

Елизавета Пуншева